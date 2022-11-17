Лондон, 17 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Франция и Германия готовы перейти к следующему этапу своего флагманского проекта по созданию будущего авиационного комплекса шестого поколения FCAS (Future Combat Air System). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает британская газета Financial Times.

Dmitry Terekhov Истребитель Су-35

Издание отмечает, что сторонам удалось устранить «ключевой раздражитель в их двусторонних отношениях».

«Две страны и две основные участвующие компании, Airbus и Dassault Aviation, близки к официальному переходу к решающему этапу проекта Future Combat Air System, в ходе которого будет построен демонстрационный протопит реактивного самолёта. Сделка может быть заключена в ближайшие дни», ― уточнили собеседники издания, пожелавшие остаться неназванными.

Газета отмечает, во ссылкой на источники, что Airbus и Dassault пришли к соглашению чуть более двух недель назад, причем каждая компания пошла на уступки. Детали обсуждений в компаниях комментировать отказались.

Как отметил гендиректор Dassault Aviation Эрик Трапье, принятие на вооружение реактивного самолёта в 2040 году вряд ли будет возможным. По его словам, 2050 год «будет более реалистичным».

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Как сообщало ИА REGNUM, по программе FCAS прототип новейшего европейского истребителя с двигателями следующего поколения должен совершить свой первый полёт в 2026 году. Первоначальная операционная готовность самолёта запланирована к 2040 году.

Напомним, в феврале 2020 года правительства Франции и Германии заключили с компаниями Dassault Aviation, Airbus и их партнёрами MTU Aero Engines, Safran, MBDA и Thales первоначальный рамочный контракт (фаза 1А), который запускает демонстрационную фазу программы FCAS (Future Combat Air System). По данной программе должен быть создан европейский истребитель нового поколения.

Этому предшествовало открытое письмо руководителей штабов ВВС Франции, Германии и Испании (31 января 2020 года) к своим правительствам, чтобы обеспечить финансирование программы FCAS.

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