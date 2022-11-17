Рабочий посёлок Жигалово, Иркутская область, 17 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Установлены причины жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в авиакомпании «Ангара» в Жигаловском районе Иркутской области, сообщает 17 ноября телеграм-канал «Иркутск№1 » со ссылкой на свои источники.

Vitaly V. Kuzmin МИ-8

По полученной информации, из-за порывистого ветра и интенсивного снегопада у воздушного судна увеличился угол наклона, и нормальное функционирование вертолёта было нарушено.

Несмотря на попытки пилотов выровняться, Ми-8 опустился слишком низко и зацепил деревья, а затем упал на левый бок. Тогда Следственный комитет выдвинул две версии произошедшего — ошибка пилотирования и отказ авиационной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная посадка вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара» случилась 15 ноября 2022 года в Жигаловском районе Иркутской области. На борту находились экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Пострадавших доставили в стационар Иркутска. У двух членов экипажа состояние средней степени тяжести, у остальных ближе к удовлетворительному.

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