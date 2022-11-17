Владивосток, 17 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Владелец судна Pacific Ray (флаг Доминиканской Республики) по решению суда выплатил долги по зарплате российским морякам. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Российский Профессиональный Союз Моряков, sur.ru Морской порт

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В транспортную прокуратуру Находки в Приморье с жалобами на невыплату заработной платы обратились девять российских моряков, работавших в иностранной компании Norwest Ship Management.

В ходе проверки установлено, что между моряками и компанией заключены контракты о найме для работы на судне Pacific Ray, но работодатель экипажу заработную плату не выплатил. Общая сумма задолженности превысила 20 тыс. долларов США.

Транспортный прокурор обратился в суд с исков о взыскании с Norwest Ship Management задолженности по заработной плате.

Фрунзенский районный Владивостока требования прокурора по шести искам удовлетворил. Решения суда фактически исполнены, задолженность погашена на общую сумму более 11 тыс. долларов. По двум искам ответчик, не дожидаясь судебного решения, добровольно погасил перед моряками задолженность, выплатив им около 4 тыс. долларов США.

Одно исковое заявление находится ещё на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, инспекторы Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) 15 ноября посетили балкер Golden Flame (флаг Панамы) у причала морского торгового порта Восточный в бухте Врангеля в приморской Находке. Судно стоит под погрузкой угля с назначением на порты Южной Кореи. Профсоюзы выяснили, что у вьетнамских моряков нет коллективного договора Международной федерации транспортников, но, как того требует Конвенция о труде в морском судоходстве, есть страховые свидетельства.