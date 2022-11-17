Киев, 17 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Ракетные удары были нанесены по Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске и объектам газодобычи. Об этом 17 ноября заявил так называемый премьер-министр террористического режима Денис Шмыгаль, его слова приводит прокиевское издание Strana. ua в своём телеграм-канале.

Взрыв

«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в [Днепропетровске], «Южмаш», — сказал Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Львове было зафиксировано несколько взрывов.