Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Ростовские системы оповещения, нуждающиеся в техническом обслуживании, пройдут проверку. Работы будут проводиться с 17 ноября по 5 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в городском управлении по делам гражданской обороны и ЧС.

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Спасатели просят горожан сохранять спокойствие, предупредив, что срабатывание тревожных сирен будет носить временный характер. Системы будут включаться примерно на 30 секунд.

ИА REGNUM сообщало, что прошедшие на Дону 9 ноября командно-штабные учения выявили ряд несработавших по различным причинам технических средств оповещения. Кроме того, на отдельных участках было отмечено снижение уровня звучания сирен.

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