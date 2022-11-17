Ростов, Ярославская область, , 11:43 — REGNUM Глава городского поселения Ростов Ярославской области Андрей Лось не был переизбран на свой пост в связи с проблемами в работе. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала глава муниципального совета города Светлана Кичкова.

Выборы нового руководителя города состоялись 15 ноября. Вопреки ожиданиям депутаты проголосовали не за действующего главу Андрея Лося (он получил 5 голосов), а за Сергея Тихомирова (14 голосов), который раньше работал заместителем главы района. Глава городского муниципального совета говорит, что это не случайность: в городе давно ждали перемен.

«За 5 лет работы с предыдущим главой депутаты муниципалитета высказывали очень много недовольства по поводу его работы. Да, он человек хороший, компанейский, но не руководитель. Он был в проигрышной ситуации, город грязный, абсолютно неухоженный. Причём это замечали не только жители», — рассказала председатель муниципального совета городского поселения Ростов Светлана Кичкова.

После поражения на выборах Андрей Лось заявлял, что его кандидатура пользовалась поддержкой губернатора. По словам Кичковой, это не так.

«Я думаю, что Тихомиров появился не случайно, и кандидатура, я думаю, была согласована с губернатором. У главы города Лося было 5 лет, чтобы завоевать авторитет и показать свою хозяйственную деятельность, свою деятельность как руководителя. У него было всё, чтобы было поднято почти 100 процентов рук «за». Поэтому — это результат деятельности человека», — отметила Светлана Кичкова.

Работу городской власти критиковали и депутаты областной думы. Так, Илья Осипов был возмущён старым столбом, оставшемся посреди благоустронного сквера.

«Когда нам приходят деньги по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», там определение в программе «комфортная». Город Ростов должен быть не менее комфортный, чем Ярославль, не менее комфортный, чем Москва», — сказал Илья Осипов.

У нового мэра Ростова Сергея Тихомирова есть опыт муниципальной работы: он возглавлял комитет по управлению муниципальным имуществом и был заместителем главы Ростовского района. В последнее время работал в коммерческой структуре.

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