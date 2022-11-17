Ростов, Ярославская область, 17 ноября 2022, 11:43 — REGNUM Глава городского поселения Ростов Ярославской области Андрей Лось не был переизбран на свой пост в связи с проблемами в работе. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала глава муниципального совета города Светлана Кичкова.
Выборы нового руководителя города состоялись 15 ноября. Вопреки ожиданиям депутаты проголосовали не за действующего главу Андрея Лося (он получил 5 голосов), а за Сергея Тихомирова (14 голосов), который раньше работал заместителем главы района. Глава городского муниципального совета говорит, что это не случайность: в городе давно ждали перемен.
После поражения на выборах Андрей Лось заявлял, что его кандидатура пользовалась поддержкой губернатора. По словам Кичковой, это не так.
Работу городской власти критиковали и депутаты областной думы. Так, Илья Осипов был возмущён старым столбом, оставшемся посреди благоустронного сквера.
У нового мэра Ростова Сергея Тихомирова есть опыт муниципальной работы: он возглавлял комитет по управлению муниципальным имуществом и был заместителем главы Ростовского района. В последнее время работал в коммерческой структуре.
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