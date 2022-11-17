Хартум, 17 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Коалиция суданской оппозиции «Силы за свободу и перемены» сообщила о подписании соглашения с военным правительством страны. Об этом сообщает Al-Hadath.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

По данным журналистов, 17 ноября представители властей и оппозиции подписали документ, утверждающий концепцию по урегулированию внутриполитического кризиса в Судане, путём снижения эскалации «на улицах» и формирования нового правительства, которое учтёт интересы всех политических сил.

В план по урегулированию также входит пункт о реформе вооружённых сил и судебной системы Судана, а также — о внесении изменений в Конституцию страны. Как заявили в оппозиции, подписание соглашения создаёт площадку для диалога с военным правительством страны.

«С этого момента стало возможно проведение политического процесса, потому что военные приняли проект конституции, в дополнение к соглашению о том, что силовые структуры подчинятся гражданским властям, а Совет безопасности и обороны возглавит премьер-министр», — цитирует заявление оппозиции Al-Hadath.