Волоконовский район, Белгородская область, 17 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Режим ЧС введён в хуторе Старый Волоконовского района Белгородской области. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Бикетов. Решение принято вечером 16 ноября на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Жители покинули населённый пункт.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

«Жители этого хутора на протяжении последнего времени больше всех страдают от обстрелов ВСУ, которые ведутся практически ежедневно. В хуторе повреждена часть жилых домовладений», — пояснил глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС также введён в двух сёлах Краснояружского района и Шебекинского горокруга, четырёх населённых пунктах Белгородского района и шести поселениях Валуйского городского округа.