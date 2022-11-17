Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Пять человек задержаны «силовиками» после обысков и изъятия документов в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, сообщил 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Как пояснил собеседник агентства, по итогам обысков вечером 16 ноября было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и части 3 статьи 286. (превышение должностных полномочий) УК РФ.

«Задержаны пять человек — начальник отдела закупок администрации, руководство и учредители коммерческих организаций», — уточнил источник.

Напомним, днем 16 ноября сотрудники коррупционного отдела экономической полиции и Следственного комитета пришли в здание администрации на Большом проспекте Васильевского остров, 55А, для изъятия документов. Причиной следственных действий стала информация о возможном мошенничестве при заключении договоров с охранной фирмой на оказание услуг в медицинских организациях района.

В сентябре ИА REGNUM сообщало, что следствие заподозрило должностных лиц администрации Василеостровского района, подведомственных медицинских учреждений, а также связанных с ними предпринимателей в крупном мошенничестве при заключении госконтрактов для обеспечения нужд медицинских учреждений на территории района. В СКР оценили причиненный ущерб в 77,1 млн рублей.

По делу были задержаны заместитель главы администрации Василеостровского района Игорь Пономарев, а также руководитель отдела здравоохранения Василеостровского района Никита Тихонов, глава ООО «Мирный-55» Михаил Задорожный и специалист отдела контрактной службы СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3» Александра Максимова. Все они были заключены под стражу.