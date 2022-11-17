Москва, , 11:07 — REGNUM Бо́льшая часть российских удобрений для бедных стран находится в Латвии. Власти страны по сугубо политическим причинам отказываются отдать удобрения. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Азотные удобрения Gncr.com

По его словам, из-за санкций Запада невозможно обеспечить разблокировку около 280 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

«Речь идет именно о бесплатных поставках российской продукции нуждающимся странам, при покрытии Россией абсолютно всех затрат на транспортировку грузов», — пояснил Вершинин.

ИА REGNUM ранее сообщало, Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам.

Читайте подробнее: В МИД РФ заявили о блокировке Латвией российских удобрений для бедных стран