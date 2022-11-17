Эдмонтон, Канада, 17 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» хет-трик оформил нападающий Тревор Мур. У «Эдмонтона» точным броском отметился форвард Зак Хайман.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 23 очка. «Эдмонтон» идёт на шестом месте в Западной конференции с 18 очками.

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