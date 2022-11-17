Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Передача Соединённым Штатам российского острова Врангеля и близлежащих территорий могли бы стать бы важным шагом для реструктуризации отношений с Москвой. Об этом заявил Томас Эммануэль Дэнс, бывший комиссар США по исследованию Арктики, сообщает Newsweek.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Острова могли бы стать частью более широких переговоров, направленных на достижение урегулирования и реструктуризации наших отношений с Россией посредством более всеобъемлющей сделки», — сказал Дэнс.

Newsweek отмечает, что на острове, на котором расположена российская военная база, также обитает огромная популяция белых медведей, тихоокеанских моржей и уникальных видов растений и перелётных птиц.

Ранее депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля: США не получат «ни пяди» российской земли, но могут отдать России Аляску.

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим», — подчеркнул политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, в статье Томаса Дэнса опубликованной на сайте американской газеты The Wall Street Journal указывается, что США должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.

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