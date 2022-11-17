Грозный, 17 ноября 2022, 11:04 — REGNUM На карте Чечни появится новый город. Статус города придадут селу Ачхой-Мартан. Эти планы властей станут возможными после проведения масштабных работ по строительству новых социальных объектов и благоустройству территории населенного пункта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Чечня
Чечня
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«В ближайшее время здесь планируется начать масштабные строительные работы по облагораживанию территории села, возведению социальных и других объектов для последующего придания ему статуса города», — написал Кадыров в своем телеграм-канале по итогам поездки в Айхой-Мартан, состоявшейся 16 ноября.

Осмотрев вместе с главой местной администрации Тамерланом Хучиевым территории, которые подлежат реконструкции, Кадыров наметил план по будущему превращению села в город. В частности, предстоит сменить многие коммуникации, построить жилые дома, больницы школы и детские сады, парки, чтобы Ачхой-Мартан соответствовал условиям для придания статуса города.

Напомним, Ачхой-Мартан является самым крупным сельским населенным пунктом Чечни. Он был основан в 1846 году. В нем проживают более 30 тыс. человек. Ачхой-Мартан может стать седьмым городом Чечни.