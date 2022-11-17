Грозный, 17 ноября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На карте Чечни появится новый город. Статус города придадут селу Ачхой-Мартан. Эти планы властей станут возможными после проведения масштабных работ по строительству новых социальных объектов и благоустройству территории населенного пункта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«В ближайшее время здесь планируется начать масштабные строительные работы по облагораживанию территории села, возведению социальных и других объектов для последующего придания ему статуса города», — написал Кадыров в своем телеграм-канале по итогам поездки в Айхой-Мартан, состоявшейся 16 ноября.

Осмотрев вместе с главой местной администрации Тамерланом Хучиевым территории, которые подлежат реконструкции, Кадыров наметил план по будущему превращению села в город. В частности, предстоит сменить многие коммуникации, построить жилые дома, больницы, школы и детские сады, парки, чтобы Ачхой-Мартан соответствовал условиям для придания статуса города.

Напомним, Ачхой-Мартан является самым крупным сельским населенным пунктом Чечни. Он был основан в 1846 году. В нем проживают более 30 тыс. человек. Ачхой-Мартан может стать седьмым городом Чечни.