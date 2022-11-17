Москва, , 11:03 — REGNUM Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать из ОАЭ Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович З. Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере)», — сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре.

Отмечается, что Зыгмунтович был задержан в ОАЭ, поэтому Генпрокуратура направила в Минюст этой страны запрос о его выдаче.

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