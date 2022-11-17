Варшава, 17 ноября 2022, 11:00 — REGNUM В настоящее время два самолёта-заправщика KC-135R Stratotanker ВВС США перемещаются в небе над Польшей. Это 17 ноября следует из данных сервиса наблюдения за положением воздушных судов Flightradar24.
При этом, по данным издания «Военное обозрение», оба американских воздушных судна готовы обеспечить дозаправку американских самолётов-разведчиков и истребителей, которые теперь будут каждый раз поднимать в небо на границе с территорией б. УССР во время нанесения Вооружёнными силами России ракетных ударов по ней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сформированный из числа мобилизованных жителей Бурятии и Якутии батальон, который вошёл в состав десантно-штурмовой бригады, отправился в зону проведения СВО.