Варшава, , 11:00 — REGNUM В настоящее время два самолёта-заправщика KC-135R Stratotanker ВВС США перемещаются в небе над Польшей. Это 17 ноября следует из данных сервиса наблюдения за положением воздушных судов Flightradar24.

Военный самолет KC-135 Stratotanker skeeze

При этом, по данным издания «Военное обозрение», оба американских воздушных судна готовы обеспечить дозаправку американских самолётов-разведчиков и истребителей, которые теперь будут каждый раз поднимать в небо на границе с территорией б. УССР во время нанесения Вооружёнными силами России ракетных ударов по ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сформированный из числа мобилизованных жителей Бурятии и Якутии батальон, который вошёл в состав десантно-штурмовой бригады, отправился в зону проведения СВО.