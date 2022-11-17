Томск, 17 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Томске вынесен приговор местной жительнице, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности трёхлетнему сыну. Ребёнок погиб при пожаре 29 июня, сообщает ИА REGNUM.

Dave Hogg Пожар

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома. Прибывшие на место огнеборцы в ходе ликвидации пожара нашли в помещении мальчика с признаками отравления угарным газом. Ребёнка вынесли из квартиры, однако спасти его не удалось — он скончался в машине скорой помощи.

В ходе судебного заседания установлено, что обвиняемая в тот день занималась домашними делами. После уборки она решила вынести мусор и оставила сына одного на 10-15 минут.

«В это время ребёнок, оставшийся один, взял зажигалку и поджёг висящую занавеску. Произошло возгорание с задымлением в квартире, от острого отравления угарным газом ребёнок впоследствии умер», — цитирует портал «VTomske» слова представителя суда.

Женщина свою вину признала и раскаялась. По итогам слушаний суд признал её виновным и приговорил к ограничению свободы на год и шесть месяцев.