Барнаул, 17 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Вопрос принадлежности ракет, упавших 15 ноября в Польше, считает очевидным алтайский историк Олег Боронин. В своем телеграмм-канале он также предположил, что организованная провокация на достигла своей цели:

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Польский инцидент», связанный с «приветом» на территорию Польши двух уклонившихся от курса ракет бандеровской «ППО» и гибелью двух польских мирных граждан, ещё раз указывает на очевидное. Все разрушения жилых домов и большинство случаев гибели мирных жителей в городах бандеровщины во время российских ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры — это исключительно «результат собственного труда» пресловутых бандеровских «ППО». Мало бьют своих — теперь и по союзникам лупить начали. Хотя… Румыны ведь уже не один раз пострадали, правда военные. Турки опять же и болгары. Как говорится, дай дуракам три шарика в руки - два сломают, один потеряют. В то же время следует допускать, что ситуация в Польше бандеровцами была неумело, но намеренно на этот раз спровоцирована. Мол, либо НАТО открыто подключится, либо на худой конец небо над бандеровщиной закроют. А я полагаю, что при любом раскладе на этом этапе не включатся и не закроют. Слишком это хлопотно и опасно. Страшно. Ведь удары по бандеровской энергетической инфраструктуре - это не только «ай-ай-ай» для бандеровщины, это и доброе предупреждение блоку НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласие с позицией главы киевского режима Владимира Зеленского в вопросе принадлежности ракет, упавших 15 ноября в Польше, выразил даже президент США Джо Байден.

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