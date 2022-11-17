Омск, 17 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Жители Омска в рамках благотворительной акции изготовили для военнослужащих более 350 вязаных тёплых вещей. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в мэрии города.

Денис Абрамов ИА REGNUM Носки для солдат

В Центральном округе Омска продолжается третий благотворительный фестиваль «Омички-рукавички». Он продлится до 1 декабря. По информации окружных властей, фестиваль направлен на поддержку солдат российской армии. В нём могут принять участие все желающее. Для этого необходимо связать «солдатские» рукавицы, а также другие вещи: перчатки, носки, шапки, шарфы, свитера, жилеты, митенки, балаклавы и так далее. Изделия должны быть тёмных цветов: коричневые, хаки, оливковые, серые, болотные, чёрные.

Как отметил и. о. главы администрации Центрального округа Николай Лось, за месяц от омичей поступило более 350 вязаных изделий.

«Кроме того, омичи приносят и предметы первой необходимости, сладости. Наш благотворительный фестиваль продолжается. Все изделия будут переданы ребятам, которые проходят военно-тактическую подготовку», — подчеркнул чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Омска и Омской области оказывают постоянную помощь военнослужащим, участвующим в СВО, и их семьям. В различных акциях принимают участие предприниматели, общественные деятели, студенты, волонтёры, власти и другие.