Гагра, Абхазия, , 11:05 — REGNUM Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провёл встречу с абхазскими послами в других странах, на которой сообщил о введении показателей, по которым будут оценивать эффективность работы посольств. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба абхазского МИД.

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«Принято решение о создании Аттестационной комиссии, которая в декабре текущего года проведет оценку эффективности работы каждого сотрудника посольств», — говорится в сообщении.

Ардзинба также объявил, что министерство внедрит систему ключевых показателей эффективности (KPI) для каждого сотрудника посольств. Им предстоит каждый месяц отчитываться о своей работе с учётом KPI. Также дипломатам будут спускать «тактические и стратегические задачи».

Министр отметил, что отчёты будут представлять каждый квартал президенту республики. Напомним, Ардзинба вступил в должность главы МИД Абхазии в ноябре 2021 года.