Дамаск, , 11:02 — REGNUM Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди посетил Дамаск с официальным визитом. Об этом 17 ноября сообщает SANA со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Сирии.

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, в ходе визита Бусаиди встретился с президентом страны Башаром Асадом и своим сирийским коллегой Наджибом Микати. В ходе переговоров обсуждались различные вопросы сотрудничества между Сирией и Оманом, а также — поддержка Маскатом мирного урегулирования сирийского конфликта.

«Сирия является ключевой страной в регионе, и Оман стремится координировать с ней ситуацию в регионе и вопросы, представляющие взаимный интерес. Наша страна придает особое значение развитию двустороннего сотрудничества на правительственном и общественном уровнях, во всех сферах, отвечающих интересам двух братских народов», — заявил Бадр аль-Бусаиди.