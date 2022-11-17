Лондон, , 11:09 — REGNUM Лидер киевского режима В. Зеленский, обвинивший Россию в ЧП с падением ракеты в Польше, пытается разжечь ядерный конфликт. Так считают читатели британского издания Daily Mail, которые оставили комментарии к публикации о словах Зеленского.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Комментаторы обвинили политика в намерении втянуть в войну весь мир. Так, читатель Theresa Green 21 отметила, что Зеленский «сбросил маску и показал своё истинное лицо».

«Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек», — написала женщина.

«Зеленский — безрассудный разжигатель войны, желающий втянуть мир в ядерный апокалипсис», — добавил Terminator65.

Пользователь DPWHants отметил, что Россия не имеет отношения к инциденту, а вот «Зеленский жаждет войны». Awakensheeple пожаловался, что киевский лидер уже «надоел».

«Он пытается напрямую втянуть НАТО в этот конфликт», — уверен Wm. Cobbett.

Sassy Sussex заявил, что Зеленский — «опасный маньяк», отказавшийся от переговоров с Россией. Он хочет втянуть НАТО в свой конфликт, а европейцам придётся платить цену за его решения.

«Мы уничтожаем нашу экономику ради вас и санкций, а в ответ вы убиваете граждан НАТО и даже это не признаете», — заключил Darver.

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