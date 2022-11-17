Астрахань, 17 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Трудовой подвиг жителей Астрахани должен быть увековечен. В честь всех, кто трудился ради Победы в годы Великой Отечественной войны, в Астрахани будет установлен мемориал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Астраханской области. 15 ноября указом президента РФ Владимира Путина Астрахани было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Astrgorod.ru Набережная Астрахани

«Астрахань в годы войны — это промышленные, сельскохозяйственные, рыболовецкие предприятия, которые работали день и ночь. Десятки военных госпиталей, развёрнутых в нашем городе, вернули в строй тысячи солдат и офицеров Красной Армии. Я бесконечно благодарен Владимиру Владимировичу за решение увековечить трудовой подвиг астраханцев в годы Великой Отечественной войны. Мы обязательно создадим мемориал в их честь», — прокомментировал решение губернатор Игорь Бабушкин.

Поздравление жителям Астрахани с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести» направила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

«Поздравляю всех жителей Астрахани с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Желаю всем добра и благополучия», — говорится в поздравлении.

Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание город трудовой доблести присваивается в России с 2020 года за трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Звание присвоено уже более чем 50 российским городам, в том числе — Горловке и Луганску.