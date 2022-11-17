В Астрахани увековечат трудовой подвиг жителей в годы войны
Астрахань, 17 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Трудовой подвиг жителей Астрахани должен быть увековечен. В честь всех, кто трудился ради Победы в годы Великой Отечественной войны, в Астрахани будет установлен мемориал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Астраханской области. 15 ноября указом президента РФ Владимира Путина Астрахани было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».
Поздравление жителям Астрахани с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести» направила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Как сообщало ИА REGNUM, почётное звание город трудовой доблести присваивается в России с 2020 года за трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Звание присвоено уже более чем 50 российским городам, в том числе — Горловке и Луганску.