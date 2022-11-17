Саранск, , 10:56 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор в отношении шестерых жителей, которых признали виновными в организации занятия проституцией. Интимные услуги оказывали семь девушек, в том числе несовершеннолетние, сообщает МВД по Мордовии.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Оперативное наблюдение за участниками преступной группы велось 1,5 года. Полиция установила, что в 2018–2020 годы путём уговоров, психологического воздействия и обещаний быстрого заработка они вовлекли в занятие проституцией семерых девушек, включая трёх несовершеннолетних.

«Как правило, услуги интимного характера оказывались в саунах или на квартирах клиентов», — отмечают правоохранители.

По данным МВД по Мордовии, клиент по мессенджеру получал фотографии девушек и выбирал одну из них, которую привозили на специальном автомобиле. Деньги у клиента забирал водитель.

Правоохранители выяснили, что при нарушении установленного режима девушек штрафовали — в частности, за жалобы от клиентов или употребление с ними алкоголя. Также их могли побить.

Суд признал обвиняемых виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией») и ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). В зависимости от роли и степени участия им назначены условные и реальные сроки до 4 лет колонии общего режима.

Напомним, что в 2022 году в Мордовии завершили расследование уголовное дело в отношении 35-летнего жителя, который обвиняется в угрозе убийством и незаконном распространении порнографии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мордовии по решению районного суда заблокированы сайты с порнографией и оказанием сексуальных услуг. Правоохранители поясняли, что данная информация «создавала мнимый образ проституции как приемлемого общественного явления».

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