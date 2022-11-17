Астана, 17 ноября 2022, 10:56 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил слова благодарности президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву за его позицию, поддерживающую территориальную целостность стран, передаёт 17 ноября ТАСС.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Exteriores.gob.es

«Выражаю благодарность Казахстану за сильную приверженность Уставу ООН, особенно по территориальной целостности всех стран», — заявил Боррель.

По его мнению, ЕС и Казахстан совместно привержены обеспечению безопасности и стабильности в наших регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 17 ноября встретился с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

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