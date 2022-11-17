Астана, 17 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил слова благодарности президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву за его позицию, поддерживающую территориальную целостность стран, передаёт 17 ноября ТАСС.

Exteriores.gob.es Жозеп Боррель

«Выражаю благодарность Казахстану за сильную приверженность Уставу ООН, особенно по территориальной целостности всех стран», — заявил Боррель.

По его мнению, ЕС и Казахстан совместно привержены обеспечению безопасности и стабильности в наших регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 17 ноября встретился с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

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