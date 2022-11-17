Краснодар, 17 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На Кубани действует экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. О разгуле стихии жителей и туристов Черноморского побережья предупредили в ГУ МЧС России по Краснодарском краю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Так, град уже прошёл между Магри и Лазаревским утром 17 ноября. Видеокадры сняли автомобилисты, которых стихия застала в пути, и опубликовали в социальных сетях.

Погода в Краснодарском крае начала ухудшаться утром 17 ноября. Согласно прогнозу синоптиков, на Кубани ожидаются очень сильные дожди, в предгорьях и горах — осадки с мокрым снегом, грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду, в отдельных районах — до 28 метров в секунду. В Сочи вероятны подъём уровня рек и сход селей в горной местности.

В связи с ухудшением погоды сформирован план работы спасателей на случай ЧС. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Стихия будет бушевать ещё в течение двух суток — 18 и 19 ноября.