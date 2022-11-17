Москва, 17 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В ближайшие десять лет объём мирового рынка данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) существенно увеличится. Такой прогноз сделал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

PIRO4D Спутник

Читайте также: Россия и Казахстан будут обмениваться данными со спутников

По его словам, рост будет троекратный.

«В 2020 году объём мирового коммерческого рынка данных ДЗЗ составил $1,6 млрд, к 2030 году ожидается рост до $5 млрд», ― уточнил в беседе с ТАСС гендиректор корпорации, подчеркнув, что сектор дистанционного зондирования является одним из самых перспективных направлений.

Белоусов добавил, что на сегодня основными заказчиками для многих частных компаний остаются правительства и оборонные ведомства, однако с развитием новых технологий структура рынка будет меняться.

Как сообщало ИА REGNUM, частная китайская компания Changguang Satellite, которая занимается разработкой, производством и эксплуатацией спутников ДЗЗ, оснащённых оптическими системам высокого разрешения, намерена к 2025 году расширить группировку спутников дистанционного зондирования Земли Jilin-1 до 300 аппаратов. Первоначально планировалось, что группировка будет состоять из 138 спутников. В компании отметили, что наращивание числа спутников позволит повысить частоту получения снимков конкретных районов.

Также по теме: Скорость передачи данных с российских спутников может возрасти в десять раз