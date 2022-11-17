Киев, 17 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. По словам так называемого министра инфраструктуры режима Киева Александра Кубракова, «зерновая сделка» будет продлена ещё на 120 дней. Он сообщил об этом 17 декабря на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

«Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море. Продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле», — написал он в своём сообщении.

Также Кубраков добавил, что, по его данным, гарантами выполнения этого соглашения остались Турция и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции западных стран против России якобы не оказывают негативного влияния на поставки продовольствия по всему миру.