Москва, , 11:30 — REGNUM К факторам, которые влияли на курс российской валюты в течение последних месяцев, через несколько недель должен присоединиться еще один — санкции в отношении российской нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока трудно делать точный прогноз, насколько сократятся ее поставки, как быстро Россия сможет переориентироваться на новые рынки сбыта и какими окажутся цены, но оценка большинства аналитиков говорит о том, что снижение доходов от экспорта углеводородов не преминет отразиться на курсе в сторону ослабления рубля, — сказала Белянчикова. — Если даже оставить в стороне неэкономические факторы, изменения должны произойти, и даже конец года, когда курс национальной валюты обычно немного растет, вряд ли существенно повлияет на эту тенденцию».

По ее словам, более серьезным для рубля может оказаться ввод или, наоборот, отмена дополнительных валютных ограничений для нерезидентов.

«В последнем случае доллар должен вырасти по отношению к рублю, — сказала Белянчикова. — Но политические события последних дней говорят скорее о том, что в ближайшее время этого ожидать не следует. Серьезным для курса может также оказаться закрытие счетов Московской биржи в иностранных банках, об угрозе которого говорят уже не первый месяц. В этом случае нужно будет менять схему курсообразования, и если придется пойти по этому пути, то цена рубля в других валютах станет еще менее предсказуемой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября рубль продолжил показывать смешанную динамику.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс рубля стабилен и держится вблизи уровня 60 за доллар