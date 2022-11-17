Бангкок, 17 ноября 2022, 10:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Таиланд для участия в международном саммите после «Большой двадцатки» в Индонезии, сообщает Le Figaro.
Эммануэль Макрон прибыл в Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) после саммита G20 в Индонезии.
Во время этой двухдневной встречи Эммануэль Макрон попытается возродить стратегические амбиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подорванные кризисом с Австралией из-за мегаконтракта на подводные лодки.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение Франции о сотрудничестве в области подводных лодок с Австралией остается «на столе».
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