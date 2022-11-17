Бангкок, , 10:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Таиланд для участия в международном саммите после «Большой двадцатки» в Индонезии, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Эммануэль Макрон прибыл в Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) после саммита G20 в Индонезии.

Во время этой двухдневной встречи Эммануэль Макрон попытается возродить стратегические амбиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подорванные кризисом с Австралией из-за мегаконтракта на подводные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение Франции о сотрудничестве в области подводных лодок с Австралией остается «на столе».

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