Бангкок, 17 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Таиланд для участия в международном саммите после «Большой двадцатки» в Индонезии, сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон прибыл в Бангкок для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) после саммита G20 в Индонезии.

Во время этой двухдневной встречи Эммануэль Макрон попытается возродить стратегические амбиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подорванные кризисом с Австралией из-за мегаконтракта на подводные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение Франции о сотрудничестве в области подводных лодок с Австралией остается «на столе».