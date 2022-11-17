Кишинёв, , 10:56 — REGNUM Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ пригласил министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николая Попеску на встречу глав МИД стран НАТО. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба молдавского МИД.

Николай Попеску Mfa.gov.md

«Я принял приглашение Североатлантического союза принять участие во встрече министров иностранных дел, которая пройдет в Бухаресте с 29 по 30 ноября», — сообщил Попеску.

Он также рассказал, что в беседе с Джоанэ заявил о планах Молдавии модернизировать оборонный комплекс, ссылаясь на нестабильную ситуацию в регионе.

Напомним, власти Молдавии взяли курс на милитаризацию страны. Планируется, что обеспечение молдавской армии новым оружием будет за счёт помощи стран НАТО. Кроме того, Санду проговорилась в беседе с российскими пранкерами, что готова объявить мобилизацию, если Российская Армия подойдет к границам Приднестровья.

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