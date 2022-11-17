Одесса, Украина, 17 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Судя по заявлениям местных властей в регионах б. УССР, российские ракеты попали именно туда, куда следовало, отметил 17 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Ранее главы военных администраций регионов б. УССР, в том числе в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях, сообщили о «пораженных объектах инфраструктуры».

«Для обывателя: когда [дается] такая скупая информация о нанесенном ударе, значит точно попали куда надо, и, скорее всего, это военный объект», — написал Руденко.

Ранее после массированного удара по военным и энергетическим объектам б. УССР, нанесенного 15 ноября, руководители киевского режима заявили о «критической» ситуации. Частота аварийных отключений электричества значительно увеличилась.