Донецк, , 10:46 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 17 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Ngu.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Спустя 15 минут боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса.

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