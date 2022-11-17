Донецк, 17 ноября 2022, 10:46 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 17 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Спустя 15 минут боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса.
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