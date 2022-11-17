Во Львове прогремело несколько взрывов
Львов, Украина, 17 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Во Львове было зафиксировано несколько взрывов. Об этом 17 ноября сообщает прокиевское издание Strana. ua в своём телеграм-канале.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Взрыв
«Сообщают о взрывах во Львовской области», — говорится в сообщении.
При этом каких-либо подробностей произошедшего не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе главы режима Киева подтвердили, что взрывы прогремели на двух инфраструктурных объектах в оккупированном режимом Киева Днепропетровске.