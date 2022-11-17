Киев, 17 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Владимир Зеленский фактически подтвердил, что киевский режим относится к мирным жителям на контролируемой территории как к живому щиту, отметила 17 ноября в своем телеграм-канале военкор, журналист Надана Фридрихсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Ранее глава киевского режима заявил, что вопрос о полной эвакуации Киева рассматривался еще в первые дни спецоперации России, но этого решили не делать, чтобы «сохранить государство и мотивацию военнослужащих».

ВСУ мотивированы сохранением страны, которая складывается из семей и земли, «а если семьи выехали, то что тогда защищать», отметил Зеленский.