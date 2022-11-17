Улан-Удэ, 17 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Сформированный из числа мобилизованных жителей Бурятии и Якутии батальон, который вошёл в состав десантно-штурмовой бригады, отправился в зону проведения СВО. Проводы бойцов состоялись 16 ноября в Улан-Удэ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Правительство Бурятии Проводы мобилизованных в Бурятии

В республике бойцы прошли предварительную подготовку и боевое слаживание под руководством офицеров, участников специальной военной операции. По словам зампреда регионального правительства Петра Мордовского, республика участвует в обеспечении военнослужащих экипировкой.

«Все заявки, которые поступают от командования 11 гвардейской десантно-штурмовой бригады в адрес правительства, удовлетворяются. Всё необходимое, конечно, есть в армии, но дополнительно к тому оснащению мы докупаем и поставляем в войска», — заявил он.

В числе мобилизованных есть и бывшие военные. По словам Виктора с позывным Скат, страна нуждается в защите, поэтому он без вопросов пришёл по повестке.

«Сидеть и ждать, что всё решится — это уже не та ситуация. Надо идти и отстоять своё, мы же хозяева своей земли. Кто кроме нас», — добавил Николай с позывным Музыкант, отметив, что его дед дошёл до Кёнигсберга.