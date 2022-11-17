Уфа, , 10:45 — REGNUM Медики четвертой выездной сводной медицинской врачебно-сестринской бригады из Башкирии завершают работу в Запорожской области. Об этом 17 ноября сообщил руководитель администрации главы региона Максим Забелин в своем телеграм-канале.

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«Сердечно-сосудистые хирурги, гинекологи, урологи, нейрохирурги и другие специалисты провели около 700 амбулаторных консультаций жителей Запорожской области, рассмотрели 1200 законченных клинических случаев, произвели более 240 оперативных вмешательств разного характера», — сообщил он.

Он поблагодарил ректора Башкирского государственного медицинского университета, академика Российской академии наук Валентина Павлова, по инициативе которого был сформирован медицинский десант в Запорожскую область.

Забелин также поблагодарил руководителя выездной медицинской бригады Урала Абдуллина и всех врачей и медицинских сестер, которые оказывали квалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Запорожской области.