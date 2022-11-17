Кировск, ЛНР, 17 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил подшефную Иркутской области территорию — город Кировск Луганской Народной Республики и рассказал о темпах восстановления инфраструктуры после обстрелов ВСУ.

Правительство Иркутской области Приангарье продолжит помогать Кировску восстанавливать инфраструктуру и социальные объекты

В рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано между регионами в августе, работы ведутся на 55 объектах. От региона восстановительные работы курирует заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк.

В рамках соглашения на 23 многоквартирных домах заменили кровлю, которая пострадала при обстрелах. При этом в 14 домах также потребовалось частично заменить двери и окна. Идут работы по замене трубопровода протяженностью 800 метров на нескольких улицах.

«Замена старой трубы на новую позволит улучшить водоснабжение потребителей города и снизить аварийность на данных участках. Водоснабжение — это непростая тема для Кировска. Нужно решать вопрос с новым водозабором», — отметил Игорь Кобзев.

Ведутся работы по благоустройству сквера имени В. И. Ленина. Здесь уже установили городок, обустроили зону отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР, были подписаны в начале августа 2022 года, в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева на Донбасс. Накануне, 16 ноября, иркутский губернатор снова при был в Донбасс и обсудил с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником восстановление Кировска.

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