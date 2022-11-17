Днепропетровск, Украина, 17 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Взрывы прогремели взрывы на двух инфраструктурных объектах в оккупированном режимом Киева Днепропетровске. Об этом 17 ноября сообщает прокиевское издание Strana. ua в своём телеграм-канале со ссылкой на офис главы режима Киева.

1stvc.net Взрыв

«В [Днепропетровске] зафиксированы попадания в два объекта инфраструктуры, сообщают в офисе [главы киевского террористического режима]», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый прокиевский губернатор Одесской области Максим Марченко написал, что на одном из объектов инфраструктуры в этом захваченном режимом Киева регионе прогремел взрыв.