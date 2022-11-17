Вашингтон, , 11:15 — REGNUM США пока должны отказаться от того, чтобы принуждать Киев к какому-либо диалогу с Россией, однако условия для этих переговоров готовить нужно, пишет Джеймс Трауб в статье, вышедшей 16 ноября в Foreign Policy.

Торговец оружием Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Обозреватель издания отмечает, что дипломатам пока стоит держать планы возможного заключения конфликта под сукном. В частности, они должны подождать дальнейших успехов ВСУ. Тем не менее Трауб обратил внимание на то, что готовность Запада к тому, чтобы и терпеть негативные последствия конфликта на территории бывшей УССР, небезграничны.

«[Президент США Джо] Байден и его коллеги из числа лидеров стран не станут и впредь нести бремя политических и экономических проблем, чтобы глава [киевского режима] Владимир Зеленский мог добиться своих максимальных целей, которые включают российские репарации и возвращение каждой пяди территории [бывшей УССР]», — подчеркнул он.