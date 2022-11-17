Мелитополь, , 10:41 — REGNUM Массированным обстрелам подверглась утром 17 ноября Запорожская область. Погибли два человека, сообщил в своём тг-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Разорванный снаряд на трассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрелу из тяжёлых видов вооружения были подвергнуты Васильевка и Новобогдановка, где зафиксировано по шесть попаданий, ещё четыре снаряда прилетели в Михайловку.

«Под прицел боевиков ВСУ попали жилые дома в Васильевке (прямые попадания) и Новобогдановке, а также школа №8 в Михайловке», — уточнил Владимир Рогов.

В результате обстрела в Михайловке погибли два человека, ещё девять — получили ранения. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии, двое в реанимации, четырех оперируют хирурги.