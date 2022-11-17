Москва, 17 ноября 2022, 10:36 — REGNUM Параолимпийский комитет России (ПКР) намерен обратиться с открытым письмом в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов. Об этом 17 ноября заявил президент ПКР Павел Рожков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) приостановил членство ПКР в организации.
«ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов», — приводит слова Рожкова ТАСС.
По его словам, ПКР хочет призвать МПК не допускать дискриминацию российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и не ущемлять их права на участие в международных соревнованиях.
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