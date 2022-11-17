Москва, 17 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Параолимпийский комитет России (ПКР) намерен обратиться с открытым письмом в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов. Об этом 17 ноября заявил президент ПКР Павел Рожков.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) приостановил членство ПКР в организации.

«ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов», — приводит слова Рожкова ТАСС.

По его словам, ПКР хочет призвать МПК не допускать дискриминацию российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и не ущемлять их права на участие в международных соревнованиях.