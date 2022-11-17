Астана, , 10:35 — REGNUM Если возникнут последствия от антироссийских санкций, то ЕС возместит ущерб третьим странам, пострадавшим от них. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом.

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При этом он отметил, что последствия антироссийских санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы.

«Специфичные проблемы нужно решать очень аккуратно, они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то ущербы, будем их восстанавливать», — пояснил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции западных стран против России не оказывают негативного влияния на поставки продовольствия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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