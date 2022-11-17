Анкоридж, США, 17 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Коммерческий лов всех видов лосося на Аляске в этом году оценивается примерно в 720,4 млн долларов США, что больше, чем за прошлогодний период, на 77 млн долларов. Несмотря на то, что в 2022 году «урожай» лосося на Аляске ниже в сравнении с предыдущим годом, его стоимость значительно возросла. Об этом сообщает High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

Согласно сообщению, в этом году стоимость промысла увеличилась примерно на 77 миллионов долларов США по сравнению с стоимостью промысла в 2021 году и на 425 миллионов долларов больше, чем было зарегистрировано в 2020 году.

Добыча лосося и связанные с ним отрасли являются одними из важнейших направлений промышленности американского штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Норвегия в октябре 2022 года добилась лучших за всю историю доходов от экспорта морепродуктов. В общей сложности скандинавская страна продала на зарубежные рынки продукции рыболовства и аквакультуры на сумму 15,4 млрд норвежских крон.

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