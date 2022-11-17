Липецкие водители спасли 6,5 тыс. жителей Херсонской области
Липецк, 17 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Около 6,5 тыс. жителей Херсонской области вывезли в безопасные регионы водители из Липецкой области. Об этом 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
55 водителей — сотрудники предприятий «Липецкие автобусные линии» и «Липецкпассажиртранс» — добровольно работали в Херсонской области, под обстрелами спасая мирных жителей. На автобусах водители вывозили в основном инвалидов, пожилых, детей, в том числе воспитанников детдомов.
Сейчас липчане уже дома. 16 ноября с ними встретился глава региона Игорь Артамонов, который поблагодарил каждого и вручил награды.
Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонскую область ранее отправились свыше 120 водителей из Воронежской области — первая группа, отработав месяц, уже вернулась домой, ещё более 60 человека продолжают помогать в вывозе жителей Херсонской области.