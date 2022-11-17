Одесса, Бывш. УССР, , 10:34 — REGNUM На одном из объектов инфраструктуры в захваченной режимом Киева Одесской области прогремел взрыв. Об этом 17 ноября сообщил так называемый прокиевский губернатор региона Максим Марченко в своём телеграм-канале.

Взрыв Portalsatu.com

«Противник нанёс ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области», — написал он в своём сообщении.

Также Марченко предупредил о возможности массированного удара по всей захваченной киевским преступным режимом территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые удары по энергетической инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории б. УССР подтвердил руководитель офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак.