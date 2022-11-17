Москва, , 11:31 — REGNUM Скорее всего, в 2023 году у российских туристов сохранится интерес и будут финансовые возможности посетить Египет, Турцию и Абхазию в осенне-летний сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Ожидать роста зарубежных турпоездок жителей РФ в 2023 году не стоит, — сказал он. — Думаю, что сложности с поездками в страны Европы и высокие цены на полеты в Восточную Азию и на Ближний Восток не позволят большинству наших соотечественников побывать там во время отпусков. Хотя, если мы будем сравнивать турпоток в тот же Вьетнам, Индию и Таиланд с 2022 годом, то цифры покажут увеличение, так как эти направления для туристов в 2022 году были практически недоступны, говоря о массовом туризме. Преимущественно это будет самостоятельный туризм».

Скорее всего, как полагает Гареев, у российских туристов сохранится интерес и будут финансовые возможности посетить Египет, Турцию и Абхазию в осенне-летний сезон.

«Возрастет интерес к таким странам, как Иран, Алжир, Марокко, но здесь ситуация во многом будет зависеть от прямых чартерных перелетов, организованных туроператорами и ценами на турпакеты, — сказал Гареев. — Говоря о странах СНГ, не стоит ожидать сильной переориентации со стороны наших туристов. Предполагаю, что может незначительно вырасти турпоток в Казахстан, в Белоруссию, Армению и Грузию. И это, скорее всего, будут шопинг-туры».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Российского союза туриндустрии число зарубежных туристических поездок жителей РФ в 2022 году упало почти в два раза, если сравнивать с 2021 годом.

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